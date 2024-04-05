«5 тисяч гривень кожному українцю», – Мінреінтеграції попередило про новий фейк

Telegram-канали ширять фейк про надання одноразової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень для українців.

Джерело фото: slovoidilo.ua

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України попереджає громадян про поширення фейкової інформації через Telegram-канали стосовно соціальних виплат.

Останнім часом у мережі з’явилися випадки недостовірної інформації, зокрема щодо заяв, які приписуються Віцепрем’єр-міністру України Ірині Верещук. Неправдиво поширюється повідомлення про надання одноразової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень для усіх українців, які ніколи не виїжджали за кордон.

Міністерство підкреслює, що це змістовно спотворена інформація, де була використана фраза Віцепрем’єр-міністра, випущена в іншому контексті. Відзначається, що згадана фраза стосується надання одноразової грошової допомоги від держави, яка була виплачена мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, постраждалим від підтоплення через підрив ворогом Каховської ГЕС минулого року.

У зв’язку з цим Міністерство закликає громадян користуватися лише офіційною інформацією від державних органів, а також бути обережними під час перегляду та натискання на підозрілі посилання, уникаючи надання особистої чи банківської інформації.

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