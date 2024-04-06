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Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: що обговорили

17:23, 6 квітня 2024
Володимир Зеленський підкреслив, що життєво необхідне якнайшвидше ухвалення Конгресом США рішення про подальшу підтримку України.
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: що обговорили
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з делегацією Конгресу США – були представлені обидві палати Конгресу.

«Важливо, що партнери бачать особисто, що відбувається в Україні, у наших регіонах, які обстрілюють російські терористи і які пережили російську окупацію», - заявив він.

Глава держави зазначив, що зустріч із конгресменами відбулася 5 квітня на Чернігівщині. Він поінформував партнерів про ситуацію на передовій, першочергові потреби нашої армії та про масштаби незаконної депортації українських дітей до росії.

«Підкреслив, що життєво необхідне якнайшвидше ухвалення Конгресом США рішення про подальшу підтримку нашої держави, про відповідний пакет для захисту від російського терору і для наших подальших активних дій. Це те, що точно зміцнить Україну та життя загалом», - заявив Зеленський.

Також він подякував усім в Сполучених Штатах, «кожному американському серцю, яке так само, як і ми в Україні, не підкорюється злу та цінує життя».

Раніше ми писали, що у Конгресі США можуть відкласти на кілька тижнів голосування законопроєкту про допомогу Україні.

Натомість у Білому домі заявили, що Майку Джонсону необхідно винести на голосування законопроєкт з підтримкою України, Ізраїлю й Тайваню, затверджений Сенатом – замість внесення інших пропозицій. 

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