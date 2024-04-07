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Французькій парі з Ніцци суд заборонив заводити тварин: у них жили 159 котів та 7 собак

00:00, 7 квітня 2024
68-річна жінка та 52-річний чоловік утримували понад сотню собак та котів у неналежних умовах.
Французькій парі з Ніцци суд заборонив заводити тварин: у них жили 159 котів та 7 собак
Джерело фото: Humberto Arellano / Unsplash
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На пару з Ніцци суд наклав заборону на утримання домашніх улюбленців, повідомляє «BBC». 68-річна жінка та 52-річний чоловік утримували понад сотню собак та котів у неналежних умовах.

Про тварин стало відомо минулого року, коли поліція втрутилася у суперечку у квартирі подружжя та виявила котів та собак у кожній кімнаті. Представник влади, увійшовши до помешкання, з’ясував, що у квартирі загальною площею 80 квадратних метрів, крім чоловіка та жінки, проживали 159 котів та 7 собак.

Тварини жили у бруді, багато з них були зневоднені, страждали від недоїдання або були вкриті паразитами.

Деякі з котів і собак згодом, нажаль, померли через погане самопочуття. Також слідчі знайшли у ванній кімнаті тіла двох котів і двох собак.

Лікарі після психіатричного обстеження поставили жінці діагноз «синдром Ноя» — психологічна потреба рятувати тварин за неможливості утримувати їх у належних умовах.

Крім безстрокової заборони утримувати домашніх улюбленців, суд пару засудив до одного року умовно і зобов’язав сплатити понад 150 тис. євро організаціям із захисту тварин та громадянським партіям.

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