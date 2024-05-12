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В ПФУ ответили, когда работающим пенсионерам ждать повышенных пенсий

23:30, 12 мая 2024
Пенсионеры, которые работают, получат перечисленные выплаты в июне с доплатой за апрель и май.
В ПФУ ответили, когда работающим пенсионерам ждать повышенных пенсий
Источник фото: СМИ
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Заместительница начальника Главного управления Пенсионного фонда Винницкой области Лариса Дикая в эфире телемарафона рассказала, когда пенсионерам, которые работают, придут уже перечисленные пенсии.

Так, она отметила, что автоматический перерасчет будет произведен с 1 апреля текущего года только после поступления сведений об уплате единого взноса за предыдущий квартал.

«Поскольку с 1 января 2021 года законодательством предусмотрено ежеквартальное представление объединенной отчетности по ЕСВ и налогу на доходы физических лиц вместо ежемесячного, сроки представления такой отчетности – в течение 40 календарных дней после последнего дня отчетного квартала. Соответственно, по состоянию на 1 апреля 2024 года Главное управление не владеет данными о страховом стаже и заработной плате за 1 квартал 2024 года.

Перечисленные пенсии пенсионеры получат в июне с доплатой за апрель и май», – отметила должностное лицо.

По ее словам, в Винницкой области на учете в Главном управлении состоит 91 тысяча работающих пенсионеров, средний размер пенсии составляет 4 604 грн.

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