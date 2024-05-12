Шольц об украинском Саммите мира: Это может стать большим шагом

Олаф Шольц отметил, что благодаря такому мероприятию можно будет предпринять «дальнейшие шаги».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что саммит мира, который в июне проведут в Швейцарии, может стать большим шагом к миру, передает Tagesschau.

«Даже если там сейчас не будет обсуждаться основной вопрос мира, а вопросы, которые также являются его частью, это был бы большой шаг», - подчеркнул Шольц.

По его словам, благодаря такому мероприятию можно будет предпринять «дальнейшие шаги».

Шольц также выразил надежду на то, что арабские страны, Индия, Южная Африка, Бразилия и Китай также примут участие в саммите.

Ранее сообщалось, что в ОП объяснили, почему Украина не называет количество стран, которые приедут на Саммит мира.

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