Пытался продать вещи людям, которых ограбил: в Британии судили «самого глупого преступника»

Общая стоимость пропавшего в результате ограбления имущества оценивалась в 1500 фунтов стерлингов.

Фото: dailystar.co.uk

У Великобритании суд приговорил 25-летнего Каллум-Луиса Эллерби из Йоркшира к 18 месяцам тюрьмы за серию краж и ограблений, передает Daily Star.

Судья Саймон Гики назвал вора «самым глупым преступником» из-за необычной ситуации, связанной с попыткой продать похищенные инструменты тем же людям, которых накануне обокрали.

В ноябре 2023 года мужчина предложил рабочим на строительной площадке купить электроинструменты, которые в итоге оказались похищенными из этого же места всего лишь несколькими часами ранее.

Следствие установило, что преступники проникли в дом, взломав дверь внутреннего дворика, и похитили имущество на сумму около 1500 фунтов стерлингов.

Адвокат Лили Вильдман заявила о понимании подзащитным необходимости изменения стиля жизни, однако суд решил, что только тюрьма может принести желаемый результат.

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