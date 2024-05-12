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Сирський повідомив, яка наразі ситуація на Харківському напрямку

14:26, 12 травня 2024
Обстановка в Харківській області суттєво загострилась.
Сирський повідомив, яка наразі ситуація на Харківському напрямку
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у Харківській області тривають гарячі бої. Вони проходять у районах, що розташовані вздовж кордону з росією.

За його словами, цього тижня обстановка в Харківській області суттєво загострилась.

«На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з рф», - розповів генерал.

Сирський додав, що обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження.

Нагадаємо, 10 травня відбулася спроба прориву російських військ на лінію української оборони.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що по всій лінії фронту тривають важкі бої.

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