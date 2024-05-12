На Київщині сталася смертельна пожежа, фото

У Білій Церкві горів приватний будинок.

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У неділю, 12 травня, у м. Біла Церква Київської області сталася пожежа у будинку по вулиці Героїв УПА.

Як повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Київській області, горів приватний житловий будинок.

Під час ліквідації пожежі рятувальниками виявлено тіло загиблого чоловіка 1974 року народження.

У ДСНС додали, що на гасіння пожежі було задіяно 3 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

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