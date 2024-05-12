У Бєлгороді після вибуху обвалився під’їзд багатоповерхівки, відео

У Бєлгороді обвалився під'їзд багатоповерхового будинку з десятого до першого поверху.

Фото: скріншот

У неділю, 12 травня, у російському Бєлгороді пролунало кілька вибухи, після одного з яких обвалився під’їзд багатоповерхівки. Про це повідомили місцеві Telegram-канали та оприлюднили відео.

Як видно на відео, під'їзд багатоповерхового будинку обвалився з десятого до першого поверху. Під завалами можуть бути люди, причина руйнування невідома.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив Україну в обстрілі. Проте у мережі пишуть, що на будинок могла впасти керована авіабомба рф, яку пускали по Україні.

Згодом у зруйнованому будинку обвалився дах. У цей момент там нібито працювали співобітники МНС.

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