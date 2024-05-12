Скільки доведеться заплатити водіям, які говорять по телефону за кермом

Який штраф можна отримати розмовляючи по телефону за кермом.

В Україні заборонено користуватися телефоном, перебуваючи за кермом. А любителям користуватися гаджетом під час управління транспортом загрожує штраф.

Як зазначають у Патрульній поліції Києва, використання засобів зв’язку дозволяється за допомогою спеціальної гарнітури або мультимедійної системи автомобіля, що дає змогу не відволікатися від керування транспортним засобом.

Відповідно до пункту 2.9 (д) ПДР України, водієві забороняється під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці. За таке порушення передбачена адміністративна відповідальність — штраф у розмірі 510 гривень.

Як писала «Судово-юридична газета», з травня водії мають вмикати денні ходові вогні при русі за межами населеного пункту цілий рік.

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