Практика судов
  1. Общество
  2. / Авто

Сколько придется заплатить водителям, которые говорят по телефону за рулем

17:48, 12 мая 2024
Какой штраф можно получить разговаривая по телефону за рулем.
Сколько придется заплатить водителям, которые говорят по телефону за рулем
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине запрещено пользоваться телефоном, находясь за рулем. А любителям пользоваться гаджетом во время управления транспортом грозит штраф.

Как отмечают в Патрульной полиции Киева, использование средств связи разрешается с помощью специальной гарнитуры или мультимедийной системы автомобиля, что позволяет не отвлекаться от управления транспортным средством.

Согласно пункту 2.9 (д) ПДД Украины, водителю запрещается при движении транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен.

Как писала «Судебно-юридическая газета», с мая водители должны включать дневные ходовые огни при движении за пределами населенного пункта круглый год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина объяснял сообщение о заминировании несогласием с действиями работников СИЗО и решениями суда – что решил Верховный Суд

Кассационный уголовный суд объяснил, когда считается, что лицо совершает действия в состоянии крайней необходимости, и когда они являются правомерными.

Судебное рассмотрение уголовных дел в случае замены судьи будут продолжать, а не начинать сначала

Верховная Рада готовится принять за основу изменения в УПК, по которым рассмотрение уголовного производства будут продолжать, а не начинать сначала в случае замены судьи – в ГНЭУ отметили нарушение принципа неизменности состава суда.

Верховная Рада внесла изменения в УПК о дистанционном участии заключенных в судебных заседаниях

Теперь будет определено, что лицо, которое содержится в СИЗО или в тюрьме, может принять участие в судебном заседании в режиме видеоконференции в помещении такого учреждения посредством его технических средств и с использованием собственного КЭП.

В Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки и будет видно, если человек не обновил данные

Также благодаря реестру военнообязанных «Оберег» будет формироваться электронный военно-учетный документ, который будет в приложении и будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.

Пенсионная реформа будет введена, потому что солидарная система уже не способна обеспечить содержание 10,2 млн пенсионеров – Верховная Рада

Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта о накопительном пенсионном обеспечении.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Стахова
    Наталія Стахова
    суддя Луганського апеляційного суду