Сколько придется заплатить водителям, которые говорят по телефону за рулем

Какой штраф можно получить разговаривая по телефону за рулем.

В Украине запрещено пользоваться телефоном, находясь за рулем. А любителям пользоваться гаджетом во время управления транспортом грозит штраф.

Как отмечают в Патрульной полиции Киева, использование средств связи разрешается с помощью специальной гарнитуры или мультимедийной системы автомобиля, что позволяет не отвлекаться от управления транспортным средством.

Согласно пункту 2.9 (д) ПДД Украины, водителю запрещается при движении транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен.

Как писала «Судебно-юридическая газета», с мая водители должны включать дневные ходовые огни при движении за пределами населенного пункта круглый год.

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