В Украине планируют создать сеть ветеранских пространств: что они будут включать

Вместе с ветеранским сообществом была проанализирована проблематика, потребности и возможности.

Источник фото: Александр Порхун / Facebook

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Минветеранов вместе с ветеранской общественностью разработали проект создания ветеранских пространств. Об этом сообщил временный и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун.

По его словам, чтобы определиться с сутью и презентовать проект Президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету Министров и международным партнерам, была проведена не одна встреча с ветеранским сообществом, на которых анализировали проблематику, потребности и возможности.

«В конце концов, вместе видим ветеранские просторы, как разветвленную инклюзивную сеть центров, где в одном месте можно будет получить весь спектр услуг.

Ветеранский простор – точка входа для быстрого доступа к качественным услугам и соответственно быстрой коммуникации. А значит, и максимально оперативного решения проблемы», - отметил Порхун.

В одном месте можно будет получить разные услуги и возможности:

информационно-консультационную поддержку

социально-психологическую и спортивную реабилитацию

юридическую помощь

обучение и переквалификацию

досуг

Ветеранские просторы планируют строить по межрегиональному принципу – во Львове, Днепре, Одессе, Ровно и Киевщине.

Областной уровень – 20 центров. В общинах с населением более 20 тысяч – 450 ветеранских просторов.

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