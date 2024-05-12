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В Україні планують створити мережу ветеранських просторів: що вони включатимуть

14:44, 12 травня 2024
Разом із ветеранською спільнотою було проаналізовано проблематику, потреби та можливості.
В Україні планують створити мережу ветеранських просторів: що вони включатимуть
Джерело фото: Олександр Порхун / Facebook
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Мінветеранів разом із ветеранською спільнотою розробили проєкт створення ветеранських просторів. Про це повідомив тимчасовий в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

За його словами, щоб визначитися із суттю та презентувати проєкт Президенту Володимиру Зеленському, Кабінету Міністрів та міжнародним партнерам, було проведено не одну зустріч із ветеранською спільнотою, на яких аналізували проблематику, потреби та можливості.

«Врешті разом бачимо ветеранські простори, як розгалужену інклюзивну мережу центрів, де в одному місці можна буде отримати весь спектр послуг.

Ветеранський простір – точка входу для швидкого доступу до якісних послуг і відповідно швидкої комунікації. А, отже, і максимально оперативного вирішення проблеми», - зазначив Порхун.

В одному місці можна буде отримати різні послуги та можливості:

  • інформаційно-консультаційну підтримку
  • соціально-психологічну та спортивну реабілітацію
  • юридичну допомогу
  • навчання і перекваліфікацію
  • дозвілля

Ветеранські простори планують розбудовувати за міжрегіональним принципом – у Львові, Дніпрі, Одесі, Рівному та Київщині.

Обласний рівень – 20 центрів. У громадах з населенням більше 20 тисяч – 450 ветеранських просторів.

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