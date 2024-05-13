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Член родини виїхав за кордон на лікування: ПФ пояснив, чи дадуть субсидію домогосподарству

07:36, 13 травня 2024
ПФ повідомив, чи дадуть субсидію домогосподарству, якщо член родини виїхав за кордон за лікування.
Член родини виїхав за кордон на лікування: ПФ пояснив, чи дадуть субсидію домогосподарству
Фото: mrpl.city
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області відповіло на запитання щодо призначення субсидії.

 «Я прописана в квартирі батьків. Скоро маю виїхати за кордон на лікування. Чи буде в такому разі продовжено нарахування житлової субсидії?», - запитала громадянка у ПФ.

На що отримала відповідь: «Так, буде».

У ПФ зазначили, що відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами), якщо у складі домогосподарства є особа, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді така особа перебувала за кордоном сукупно більше 60 днів, то право на отримання житлової субсидії втрачається.

Проте до 60-денного терміну перебування за кордоном не включаються дні лікування, службового відрядження, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб у період перебування їх за кордоном не розраховуються.

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