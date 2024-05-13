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На Вінниччині судитимуть держреєстратора за махінації з землею

07:18, 13 травня 2024
У результаті протиправних дій держреєстратора державі спричинено збитків на понад 1 млн грн.
На Вінниччині судитимуть держреєстратора за махінації з землею
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На Вінниччині до суду передано обвинувальний акт стосовно державного реєстратора однієї із сільських рад Хмільницького району у зловживанні своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомила Вінницька обласна державна адміністрація.

Правоохоронці установили, що посадова особа, яка діє від імені держави, зловживаючи своїми повноваженнями та на підставі підроблених документів, прийняла незаконне рішення про державну реєстрацію права власності за фізичною особою 8 земельних ділянок площею 19,3 га. Таким чином – на території 8-ми різних територіальних громад Вінниччини  ці ділянки вибули із власності держави.

У результаті протиправних дій держреєстратора, відповідно до висновку земельно-оціночної експертизи, державі спричинено збитків на понад 1 млн грн.

З метою забезпечення відшкодування заподіяних кримінальним правопорушенням збитків на зазначені земельні ділянки за клопотанням слідчого погодженого з прокурором ухвалою суду накладено арешт.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.

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