В Винницкой области будут судить госрегистратора за махинации с землей

В результате противоправных действий госрегистратора государству нанесен ущерб более чем на 1 млн грн.

В Винницкой области в суд передан обвинительный акт в отношении государственного регистратора одного из сельских советов Хмельницкого района в злоупотреблении своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло тяжкие последствия. Об этом сообщила Винницкая областная государственная администрация.

Правоохранители установили, что должностное лицо, действующее от имени государства, злоупотребляя своими полномочиями и на основании поддельных документов, приняло незаконное решение о государственной регистрации права собственности за физическим лицом 8 земельных участков площадью 19,3 га. Таким образом – на территории 8 разных территориальных общин Винницкой области эти участки выбыли из собственности государства.

В результате противоправных действий госрегистратора, согласно заключению земельно-оценочной экспертизы, государству нанесен ущерб более чем на 1 млн грн.

С целью обеспечения возмещения причиненного уголовным правонарушением ущерба на указанные земельные участки по ходатайству следователя согласованного с прокурором определением суда наложен арест.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества или без таковой.

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