Практика судов
  1. В Украине

В Винницкой области будут судить госрегистратора за махинации с землей

07:18, 13 мая 2024
В результате противоправных действий госрегистратора государству нанесен ущерб более чем на 1 млн грн.
В Винницкой области будут судить госрегистратора за махинации с землей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области в суд передан обвинительный акт в отношении государственного регистратора одного из сельских советов Хмельницкого района в злоупотреблении своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло тяжкие последствия. Об этом сообщила Винницкая областная государственная администрация.

Правоохранители установили, что должностное лицо, действующее от имени государства, злоупотребляя своими полномочиями и на основании поддельных документов, приняло незаконное решение о государственной регистрации права собственности за физическим лицом 8 земельных участков площадью 19,3 га. Таким образом – на территории 8 разных территориальных общин Винницкой области эти участки выбыли из собственности государства.

В результате противоправных действий госрегистратора, согласно заключению земельно-оценочной экспертизы, государству нанесен ущерб более чем на 1 млн грн.

С целью обеспечения возмещения причиненного уголовным правонарушением ущерба на указанные земельные участки по ходатайству следователя согласованного с прокурором определением суда наложен арест.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ржищевский прецедент: Высший совет правосудия призвал суды разобраться, что происходит с делами, которые касаются вопросов получения гражданства Украины

В Совете правосудия хотят осуществить масштабную ревизию дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение и касающихся вопросов, связанных с получением гражданства Украины, но пока неизвестно, насколько быстро удастся это сделать.

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко анонсировал усложнение жизни «ждунам», коллаборантам, взяточникам посредством расширения исследований на полиграфе

Киевское отделение ННЦ «ИСЭ имени Заслуженного профессора Бокариуса» теперь проводит обследование с применением полиграфа.

Результаты МСЭК лиц с инвалидностью будут вносить в электронный реестр, а пройти МСЭК можно будет дистанционно

Галина Третьякова и Марьяна Безуглая отмечают, что на сегодняшний день МСЭК как звено в реабилитационном маршруте является лишним и не приводит к достижению целей реабилитации.

Кабмин внес изменения в порядок, условия и критерии установления инвалидности

Правительство внесло изменения в Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности.

Верховный Суд указал на обязанность Верховной Рады Украины предоставить по запросу публичную информацию, которая находится в ее владении

Обязанность Верховной Рады предоставлять по запросу публичную информацию – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду