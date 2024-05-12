В Швейцарии во время похода в горы умер вицеканцлер Андре Симонацци

Ему было 55 лет.

Источник фото: Anthony Anex

Вицеканцлер Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода. Это произошло в пятницу, 10 мая. Мужчине было 55 лет.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на заявление правительства Швейцарии.

Согласно обнародованному заявлению, Симонацци потерял сознание «во время одного из его любимых походов» в горы вместе со своей семьей.

«Он рассматривал правительственную коммуникацию как служение общественности и правительству. Он хотел использовать ее для создания наилучших возможных условий для Федерального совета и его работы», – говорится в заявлении.

Симонацци вступил на должность в 2009 году. В Швейцарии канцлер и вицеканцлер не являются политиками, а скорее государственными служащими, выполняющими различные административные функции. Вицеканцлер, в частности, является представителем действующего правительства.

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