У Швейцарії під час походу в гори помер віцеканцлер Андре Сімонацці

Йому було 55 років.

Джерело фото: Anthony Anex

Віцеканцлер Швейцарії Андре Сімонацці помер під час походу. Це сталося у п'ятницю, 10 травня. Чоловіку було 55 років.

Про пише «Європейська правда» із посиланням на заяву уряду Швейцарії.

Згідно з оприлюдненою заявою, Сімонацці втратив свідомість «під час одного з його улюблених походів» в гори разом зі своєю сім'єю.

«Він розглядав урядову комунікацію як служіння громадськості та уряду. Він хотів використовувати її для створення найкращих можливих умов для Федеральної ради та її роботи», – йдеться в заяві.

Сімонацці вступив на посаду в 2009 році. У Швейцарії канцлер і віцеканцлер не є політиками, а радше державними службовцями, які виконують різноманітні адміністративні функції. Віцеканцлер, зокрема, є речником чинного уряду.

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