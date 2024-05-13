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Киянам нагадали, як треба позначати собаку в темну пору доби

07:00, 13 травня 2024
Громадян закликали виділяти тварин під час прогулянок у темну пору доби.
Киянам нагадали, як треба позначати собаку в темну пору доби
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Патрульна поліція Києва нагадала громадянам, своїх улюбленців треба позначати на дорозі — на чотирилапого варто одягти нашийник, що світиться.  Про це повідомили у пресслужбі відомства.

«Адже він додатково захистить пухнастих друзів під час прогулянок в темну пору доби. Також в нагоді можуть стати й спеціальні брелоки чи значки, головне, щоб вони відбивали світло», - заявили у поліції

Зазначається, що у темну пору доби та за умов недостатньої видимості швидкість реакції водіїв може знижуватися. Слід пам'ятати, що зі світловідбивачем пішохід стає помітним за 300 м. Тож керманич зможе заздалегідь зреагувати, аби уникнути ДТП.

«Все це стосується й тварин», - додали у поліції.

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