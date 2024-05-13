Киевлянам напомнили, как нужно помечать собаку в темное время суток

Граждан призвали выделять животных во время прогулок в темное время суток.

Патрульная полиция Киева напомнила гражданам, что своих любимцев нужно обозначать на дороге — на четырехлапого стоит одеть светящийся ошейник. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ведь он дополнительно защитит пушистых друзей во время прогулок в темное время суток. Также пригодятся и специальные брелки или значки, главное, чтобы они отражали свет», - заявили в полиции

Отмечается, что в темное время суток и при недостаточной видимости скорость реакции водителей может снижаться. Следует помнить, что со светоотражателем пешеход становится заметным за 300 м. Поэтому вождь сможет заранее среагировать, чтобы избежать ДТП.

«Все это касается и животных», - добавили в полиции.

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