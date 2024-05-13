В Харькове разоблачен «блогер», который в соцсетях популяризировал идеи ссср

Безработный харьковчанин создал в видеохостинге YouTube собственный анонимный канал, на котором он популяризировал коммунистическую символику ссср.

В Харькове стражи порядка задержали и сообщили о подозрении 24-летнему мужчине в изготовлении, распространении, публичном использовании коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима с использованием средств массовой информации.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, безработный харьковчанин создал в видеохостинге YouTube собственный анонимный канал. Представив себя «блогером», он популяризировал коммунистическую символику ссср, восхвалял тоталитарный режим и распространял кремлевские нарративы.

Также для навязывания собственных взглядов он использовал страницы в сети Instagram и в запрещенной в Украине российской соцсети ВКонтакте.

«Поклонник советов сопровождал публикации визуальными изображениями символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе фотографиями флага ссср, значка красной звезды, Октябрьской революции, а также портретами Ленина и Сталина», - пишут в прокуратуре.

По результатам проведения искусствоведческой экспертизы указанные публикации содержат символику коммунистического тоталитарного режима, использованную во время вооруженной агрессии российской федерации в Украине с целью формирования положительного отношения к россии – наследника ссср.

Во время обыска по месту его жительства изъяты компьютер и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности, а также изготовлена коммунистическая символика, которую он использовал во время съемок пропагандистских видеороликов.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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