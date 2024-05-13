У Харкові викрито «блогера», який у соцмережах популяризував ідеї срср

Безробітний харківʼянин створив у відеохостингу «YouTube» власний анонімний канал, на якому він популяризував комуністичну символіку срср.

У Харкові правоохоронці затримали та повідомили про підозру 24-річному чоловіку у виготовленні, поширенні, публічному використанні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму з використанням засобів масової інформації.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, безробітний харківʼянин створив у відеохостингу «YouTube» власний анонімний канал. Уявивши себе «блогером», він популяризував комуністичну символіку срср, вихваляв тоталітарний режим та розповсюджував кремлівські наративи.

Також для навʼязування власних «поглядів» він використовував сторінки у мережі Instagram та у забороненій в Україні російській соцмережі «ВКонтакте».

«Шанувальник совєтів супроводжував публікації візуальними зображеннями символіки комуністичного тоталітарного режиму, зокрема фотографіями прапора срср, значка червоної зірки, Жовтневої революції, а також портретами Леніна і Сталіна», - пишуть у прокуратурі.

За результатами проведення мистецтвознавчої експертизи вказані публікації містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, яку використано під час збройної агресії російської федерації в Україні з метою формування позитивного ставлення до росії – спадкоємця срср.

Під час обшуку за місцем його проживання вилучено комп'ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також власноруч виготовлену комуністичну символіку, яку він використовував під час зйомок пропагандистських відеороликів.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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