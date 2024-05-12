Сырский сообщил, какая сейчас ситуация на Харьковском направлении

Обстановка в Харьковской области существенно обострилась.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Харьковской области продолжаются горячие бои. Они проходят в районах, расположенных вдоль границы с россией.

По его словам, на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась.

«В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с рф», - рассказал генерал.

Сырский добавил, что обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят поражение врагу.

Напомним, 10 мая произошла попытка прорыва российских войск на линию украинской обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей линии фронта продолжаются тяжелые бои.

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