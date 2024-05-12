ГУР было известно о планах наступления врага на Харьковщину, — Андрей Юсов

В разведке заявили, что действия врага по данному направлению начались по графику, который был известен.

Фото: suspilne.media

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что знали о графике наступления российских оккупационных войск на севере Харьковщины и призывают военных рф сдаваться в плен. Об этом заявил спикер ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по известному графику, о котором было проинформировано Главным управлением разведки, как и положено, все необходимые инстанции, руководство и командование», - сказал он.

Также Юсов добавил, что вместе с силами обороны на Харьковском направлении воюют спецподразделения ГУР.

Еще он заявил, что враг на этом направлении несет большие потери и призвал оккупантов сдаваться в плен.

Ранее Сырский сообщил, какая сейчас ситуация на Харьковском направлении.

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