На що варто звернути увагу при виборі іграшки для дитини: поради Держпродспоживслужби

При купівлі іграшки в магазині або на ринку треба звернути увагу на наявність деякої інформації.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надала декілька порад громадянам щодо того, на що варто звернути увагу при виборі іграшки для дитини.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів», дитячі іграшки м'які та дитячі іграшки гумові надувні, внесені до переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну або поверненню.

Вимоги до виробників, імпортерів іграшок, до матеріалів, з яких вони виготовлені, викладено у Технічному регламенті безпечності іграшок, розробленому на основі Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18.06.2009 про безпеку іграшок.

При купівлі іграшки в магазині або на ринку рекомендуємо звернути увагу на наявність такої інформації:

- артикул / штрих-код іграшки (або інший елемент для відстеження);

- знак відповідності технічним регламентам у формі незамкненого з правого боку кола, усередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника;

- назва та адреса виробника (у тому числі – дозволяється англійською мовою на пакуванні);

- назва та адреса імпортера /уповноваженого представника;

- дата виготовлення (у форматі «місяць-рік»);

- термін придатності;

- графічний попереджувальний символ позначення віку у вигляді кола, в якому намальований контур обличчя та вказана вікова група. Цей символ являє собою окружність та перехресну риску, що мають бути червоними на білому фоні, а віковий діапазон (0-3) та обличчя повинні – чорними. Розмір символу не повинен бути меншим у діаметрі за 10 мм. Наявність символу попередження щодо віку є недостатньою - він повинен супроводжуватися короткою вказівкою на конкретну небезпеку, якщо така іграшка використовується дітьми віком молодше 36 місяців.

- фраза «Детальну тех. інформацію див. на диспенсері (дисплеї) / в інструкції».

До іграшки обов’язково додається інструкція з експлуатації, схема користування, які надруковані на упаковці, на окремому листі або у вигляді брошури. В інструкції, схемі по користуванню іграшками, іграми або на споживчій упаковці повинні бути вказані правила та види обробки іграшок - (миття, чищення, дезінфекція та їх утилізація в разі потреби).

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