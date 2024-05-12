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Рекрутинг до лав ЗСУ: Рустем Умєров повідомив, які професії мають найбільший попит

19:19, 12 травня 2024
За словами міністра оборони Рустема Умєрова, рекрутингові центри в Україні були створені, аби мобілізація проходила у більш цивільних умовах.
Рекрутинг до лав ЗСУ: Рустем Умєров повідомив, які професії мають найбільший попит
Фото: pravda.com
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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в країні відкрили близько 20 центрів рекрутингу до лав ЗСУ. Наразі попитом користуються професії, які більше наближені до цивільного життя. Про це він сказав у програмі «Small-talk».

За його словами, рекрутингові центри в Україні створили для того, щоб мобілізація проходила у більш цивільних умовах.

«Ми ці всі посади віддали компаніям, які займаються людським капіталом, щоб вони разом з нами керували цим процесом більш професійно. На сьогодні водії, механіки, люди, які хочуть використовувати дрони, більш цивільні посади - вони великий попит мають», - сказав Умєров.

Раніше ми писали, що в Україні створили центр рекрутингу Сухопутних військ.

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