За $3500 обеспечивали уклонистам «зеленый маршрут» в Молдову: разоблачили дельцов

Злоумышленники предлагали уклонистам услуги «поводырей» в Молдову.

В Одесской области правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, который обеспечивали двое жителей Болградского района 40 и 50 лет. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Было установлено, что злоумышленники в интернет-сети и среди своей обстановки подыскивают «клиентов», стремящихся избежать призыва и бежать из страны. Они предлагали уклонистам услуги «поводырей» в Молдову, а точнее 3500 долларов обещали провести их в соседнюю страну ночью, пешком, по полевым дорогам, вне пунктов пропуска.

Главным в этой схеме был младший по возрасту злоумышленник, в отношении которого в суде уже находятся материалы другого уголовного производства по обвинению в совершении аналогичного преступления, старший выполнял роль пособника.

Правоохранители прекратили противоправные действия злоумышленников, когда они пытались переправить за границу нескольких военнообязанных мужчин и получили за свои услуги 7000 долларов.

Им также сообщили о подозрении. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также правоохранители будут устанавливать других лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий