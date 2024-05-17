Практика судов
  1. В Украине

За $3500 обеспечивали уклонистам «зеленый маршрут» в Молдову: разоблачили дельцов

07:00, 17 мая 2024
Злоумышленники предлагали уклонистам услуги «поводырей» в Молдову.
За $3500 обеспечивали уклонистам «зеленый маршрут» в Молдову: разоблачили дельцов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, который обеспечивали двое жителей Болградского района 40 и 50 лет. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Было установлено, что злоумышленники в интернет-сети и среди своей обстановки подыскивают «клиентов», стремящихся избежать призыва и бежать из страны. Они предлагали уклонистам услуги «поводырей» в Молдову, а точнее 3500 долларов обещали провести их в соседнюю страну ночью, пешком, по полевым дорогам, вне пунктов пропуска.

Главным в этой схеме был младший по возрасту злоумышленник, в отношении которого в суде уже находятся материалы другого уголовного производства по обвинению в совершении аналогичного преступления, старший выполнял роль пособника.

Правоохранители прекратили противоправные действия злоумышленников, когда они пытались переправить за границу нескольких военнообязанных мужчин и получили за свои услуги 7000 долларов.

Им также сообщили о подозрении. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также правоохранители будут устанавливать других лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госрегистратор горсовета выехала за границу после начала войны, не появлялась на работе до ноября 2022 года и затем решила обжаловать свое увольнение – что решил Верховный Суд

Пребывание государственной регистраторки в Киеве по возвращении в Украину, по мнению суда, не является уважительной причиной для прогула, без урегулирования ею процесса прохождения публичной службы с работодателем, даже в условиях продолжающейся вооруженной агрессии.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене лишения свободы за уклонение от мобилизации

Вместо лишения свободы предлагается штрафовать до 85 тысяч грн или применять наказание в виде ограничения свободы до 2 лет.

Рассмотрение ТЦК дела об админправонарушении в отсутствие лица, которое должным образом не уведомили о дате рассмотрения, является безусловным основанием для отмены постановления о привлечении к ответственности – суд

Апелляционный админсуд отменил штраф от ТЦК, поскольку ТЦК не смог доказать факт надлежащего уведомления мужчины о рассмотрении дела по статьям 210 и 210-1 КУоАП.

Выплата единовременного пособия матерям погибших полицейских зависит от того, как быстро Кабмин обновляет Перечень территорий, где ведутся боевые действия

Сама по себе гибель полицейского от ранения во время войны не является основанием для выплаты матери единовременной денежной помощи, ведь, по мнению Верховного Суда, эта выплата зависит также и от того, внесена ли территория, где произошла гибель в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия.

Право на отсрочку можно реализовать только до момента обретения статуса военнослужащего – Верховный Суд

Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано путем активных действий и оформления этой отсрочки уполномоченным органом – в частности, ТЦК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді