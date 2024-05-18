Житель Днепра фиксировал работу районных ТЦК и «сливал» фото и видео в ТіkТоk: ему сообщено о подозрении

Установлено, что мужчина производил скрытую фото- и видеосъемку сотрудников районных ТЦК города при исполнении ими служебных обязанностей.

Сообщено о подозрении жителя Днепра, который фиксировал работу районных ТЦК и СП и распространял информацию в соцсети ТіkТоk. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Мужчине сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый – уроженец бурятской арср, проживающий в г. Днепр, осуществлял скрытую фото- и видеосъемку сотрудников районных ТЦК и СП города при исполнении ими служебных обязанностей.

В дальнейшем контент он распространял на собственной странице в социальной сети ТіkТоk, что дает возможность идентификации на местности.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъят мобильный телефон с поличным.

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