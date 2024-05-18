Житель Днепра фиксировал работу районных ТЦК и «сливал» фото и видео в ТіkТоk: ему сообщено о подозрении

Сообщено о подозрении жителя Днепра, который фиксировал работу районных ТЦК и СП и распространял информацию в соцсети ТіkТоk. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Мужчине сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый – уроженец бурятской арср, проживающий в г. Днепр, осуществлял скрытую фото- и видеосъемку сотрудников районных ТЦК и СП города при исполнении ими служебных обязанностей.
В дальнейшем контент он распространял на собственной странице в социальной сети ТіkТоk, что дает возможность идентификации на местности.
Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъят мобильный телефон с поличным.
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