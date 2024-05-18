Практика судів
  1. В Україні

Мешканець Дніпра фіксував роботу районних ТЦК та «зливав» фото та відео у ТіkТоk: йому повідомлено про підозру

19:14, 18 травня 2024
Встановлено, що чоловік здійснював приховану фото- і відеозйомку співробітників районних ТЦК міста під час виконання ними службових обов’язків.
Мешканець Дніпра фіксував роботу районних ТЦК та «зливав» фото та відео у ТіkТоk: йому повідомлено про підозру
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повідомлено про підозру мешканцю Дніпра, який фіксував роботу районних ТЦК та СП та поширював інформацію у соцмережу ТіkТоk. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Чоловіку повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).  

За даними слідства, підозрюваний – уродженець бурятської арср, який проживає у м. Дніпро, здійснював приховану фото- і відеозйомку співробітників районних ТЦК та СП міста під час виконання ними службових обов’язків.

У подальшому контент він поширював на власній сторінці у соціальній мережі «ТіkТоk», що дає можливість ідентифікації на місцевості.

Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водій розбив п’ять автомобілів, коли намагався виїхати з воріт СТО, а потім звинуватив автосервіс у неякісному ремонті гальмівної системи: що вирішив суд

Суд вказав, що водій діяв нелогічно, коли на нібито несправному автомобілі намагався доїхати до лікарні.

Виплата одноразової грошової допомоги матерям загиблих поліцейських залежить від того, як швидко Кабмін оновлює Перелік територій, де ведуться бойові дії

Сама собою загибель поліцейського від поранення під час війни не є підставою для виплати матері одноразової грошової допомоги, адже, на думку Верховного Суду, ця виплата залежать також і від того, чи внесена територія, де відбулася загибель до Переліку територій, на яких ведуться бойові дії.

В жодному випадку не дозволяється під виглядом виправлення недоліків судового рішення вносити будь-які зміни до його змісту – Верховний Суд

Скасування судом апеляційної інстанції ухвали місцевого суду про виправлення описки у вироку призвело до існування двох взаємопов’язаних та суперечливих судових рішень, що може вплинути на результат вирішення позову потерпілої до банку про стягнення заподіяної шкоди.

Перегляд вироку за нововиявленими обставинами не обмежено строком, якщо засуджений стверджує, що вбивство вчинено іншою особою – Верховний Суд

Як на нововиявлені обставини засуджений посилається на те, що під час розгляду кримінального провадження суду не був відомий той факт, що вбивство вчинено іншою особою.

ТЦК оштрафував чоловіка за те, що він не завершив проходження ВЛК, але не вказав, яку конкретно норму він порушив, тому суд скасував штраф

Суд скасував штраф, накладений на чоловіка ТЦК за те, що він начебто не пройшов додаткове обстеження, медичний огляд та лікування в закладах здоров`я згідно рішення ВЛК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Ігор Бахаєв
    Ігор Бахаєв
    суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області