Мешканець Дніпра фіксував роботу районних ТЦК та «зливав» фото та відео у ТіkТоk: йому повідомлено про підозру

Встановлено, що чоловік здійснював приховану фото- і відеозйомку співробітників районних ТЦК міста під час виконання ними службових обов’язків.

Повідомлено про підозру мешканцю Дніпра, який фіксував роботу районних ТЦК та СП та поширював інформацію у соцмережу ТіkТоk. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Чоловіку повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний – уродженець бурятської арср, який проживає у м. Дніпро, здійснював приховану фото- і відеозйомку співробітників районних ТЦК та СП міста під час виконання ними службових обов’язків.

У подальшому контент він поширював на власній сторінці у соціальній мережі «ТіkТоk», що дає можливість ідентифікації на місцевості.

Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

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