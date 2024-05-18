У Вовчанську машина із цивільними потрапила під російський обстріл: двоє загиблих

Люди намагалися виїхати з міста і потрапили під обстріл.

Двоє цивільних людей загинули під час спроби евакуюватися з міста Вовчанськ Харківської області. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, люди потрапили під російський обстріл.

Трагедія сталася 16 травня. Чотири мирних мешканці намагались на авто виїхати з Вовчанська. Дорогою вони потрапили під ворожий обстріл. 70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та ще один пасажир отримали поранення.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Раніше ми писали, що на околицях Вовчанська військовому врятувало життя посвідчення прикордонника.

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