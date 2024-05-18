Врятували кущі: в Одесі 5-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

В Одесі з вікна третього поверху багатоповерхівки випала п’ятирічна дівчинка. Вона грала з братами та сестрами в хованки. Про це повідомляє «Думська».

Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму і травму черевної порожнини.

У дитини є дві сестри (18 років та 4 роки) і два брати (12 років і 4 роки). Коли мами не було вдома, діти грали в хованки. Дівчинка залізла на стіл, з нього перелізла на підвіконня. Вікно в цей час було відчинене.

Врятувало дитину те, що перед будинком ростуть густі кущі.

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