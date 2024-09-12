Максим Валерьевич опытный менеджер, он нам сейчас нужен – в Совете правосудия рассказали, почему Максим Пампура возглавляет ГСА без конкурса

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик лично выступил в поддержку и. о. председателя Государственной судебной администрации.

Источник фото: Совет судей Украины

Высший совет правосудия 12 сентября в очередной раз продлил срок полномочий Максима Пампуры в должности и. о. главы Государственной судебной администрации.

"Временно" возглавлять Государственную судебную администрацию Максим Пампура будет до 15 декабря 2024 года.

Интересно, что перед процедурой голосования за продление срока полномочий Максима Пампуры с «мотивационной речью» перед членами Совета правосудия выступил председатель ВСП Григорий Усик.

«Максим Валерьевич - опытный менеджер. Неизменность выполнения обязанностей главы Государственной судебной администрации достаточно важна в системе правосудия. Именно на ГСА возложены обязанности по финансовому, материальному, организационному обеспечению деятельности судебной власти. Эта непрерывность в исполнении обязанностей важна в условиях действия военного положения, а также в условиях формирования бюджета судебной власти на следующий год», - отметил Григорий Усик.

В итоге против продления сроков полномочий Максима Пампуры проголосовал лишь один член ВСП – судья Верховного Суда Сергей Бурлаков.

Также, как сообщил Григорий Усик, накануне рассмотрения вопроса о продлении срока полномочий и. о. председателя ГСА, в Совет правосудия поступило письмо от некой гражданки Алевтины Алексюк, которое, впрочем, не было ею подписано.

В письме содержалось обоснование, почему Максим Пампура не может возглавлять Государственную судебную администрацию. В частности, речь шла о том, что Максим Пампура был членом «команды» главы ГСА в 2022-2023 годах Алексея Сальникова, который сейчас обвиняется в совершении коррупционного правонарушения.

Также автор обращения обратила внимание ВСП на то, что 18 января 2024 года вообще-то был объявлен отбор на временную должность главы ГСА, который фактически до сих пор не состоялся, хотя претенденты на должность подали документы для участия в отборе.

Отметим, что о нюансах и проблемах указанного конкурсного отбора подробно рассказывала «Судебно-юридическая газета».

Также отметим, что в целом Высший совет правосудия, в отличие от Совета судей Украины и некоторых судов, в 2023-2024 годах достаточно лояльно относился к Максиму Пампуре.

Автор: Вячеслав Хрипун

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