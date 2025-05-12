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Діяльність ДСА за 2024 рік визнана задовільною – Вища рада правосуддя

07:50, 12 травня 2025
Діяльність ДСА визнана ідеологічно та стратегічно правильною, а апеляційні суди повідомили, що в них майже все добре.
Діяльність ДСА за 2024 рік визнана задовільною – Вища рада правосуддя
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Вища рада правосуддя 8 травня 2025 року визнала результати діяльності Державної судової адміністрації за 2024 рік задовільними.

Відповідний звіт ДСА за підписом в. о. голови Судової адміністрації Максима Пампури надійшов до ВРП ще 14 березня.

Після цього звіт ДСА було розіслано в апеляційні суди, Верховний Суд, ВАКС, ВККС, НШСУ.

Як повідомив доповідач – член Ради правосуддя Олексій Мельник, звіт ДСА підготовлений на достатньо високому рівні, а стратегічні завдання, які в перспективі має вирішити Судова адміністрація, «визначені правильно».

Особливо члену ВРП сподобалося, що у звіті ДСА зазначено про те, що Україна має рухатися до членства у Європейському Союзі.

«Звіт містить правильно визначені стратегічні пріоритети, зокрема стосовно нашого руху щодо членства в ЄС і матеріально-технічного забезпечення правосуддя», - зазначив Олексій Мельник.

Що стосується відгуків від апеляційних судів та органів суддівської влади та врядування, то, як виявилося, голів апеляційних судів, Верховного Суду, ВАКС, керівників ВККС та НШСУ практично все влаштовує – діяльність ДСА у 2024 році вони оцінили або позитивно, або нейтрально.

Негативний відгук на звіт надав лише Північний апеляційний господарський суд.

При цьому десять апеляційних судів чомусь взагалі не надали відгуків на звіт ДСА.

Особливих запитань у членів ВРП до Максима Пампури під час презентації звіту про діяльність ДСА не виникло.

На запитання щодо перспектив розвитку Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС), концепція якої була затверджена ДСА 30 квітня та з фінансуванням якої ще взимку виникли проблеми, в ДСА нічого конкретного повідомити не змогли.

«Намагаємося знайти шляхи вирішення проблеми з фінансуванням, але наразі пріоритетний напрямок нашої діяльності – це заробітна плата працівників апаратів судів», - повідомив Максим Пампура.

Також нічого конкретного в. о. голови ДСА не відповів і на запитання стосовно запровадження механізмів протидії несанкціонованому доступу до повних текстів судових рішень.

Вже традиційно на підтримку в. о. голови ДСА висловився голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, який з моменту призначення Максима Пампури на посаду в. о. голови ДСА у 2023 році публічно підтримує тимчасового керівника ДСА.

Цікаво, що Вища рада правосуддя вирішила навіть не з’ясовувати питання, які сама ж раніше ставила перед ДСА.

Наприклад, у січні група новопризначених суддів з числа «другої групи» учасників добору 2017 року, повідомила до Вищої ради правосуддя, що через бездіяльність ТУ ДСА судді були змушені робити ремонти службових кабінетів за власний рахунок, а також змушені за власні кошти купувати офісну техніку та заправляти картриджі для принтерів.  

У ДСА вказану інформацію згодом спростували, однак ВРП все ж попросила Максима Пампуру надати Раді правосуддя додаткові пояснення.

Втім, публічного з’ясування,  хто конкретно надав ВРП недостовірну інформацію, судді або ДСА, так і не відбулося.

Зі звітом про діяльність Державної судової адміністрації за 2024 рік, можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС Верховний Суд ДСА ВАКС апеляційні суди ВРП НШСУ

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