Середня зарплата серед вакансій в Україні зростає на 500 грн третій місяць поспіль

У квітні показник зріс до 24500 грн, йдеться в дослідженні ринку праці в Україні на порталі пропозицій роботи.

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У квітні ринок праці вперше цього року перетнув позначку в 100 000 вакансій, а розмір середньої зарплати щомісяця збільшується на 500 грн. У квітні показник зріс до 24 500 грн, зазначається в дослідженні ринку праці в Україні на порталі пропозицій роботи Work.ua.

Зокрема, виріс дохід у категоріях:

«Транспорт, автобізнес» — 35 000 грн, +8% до березня;

«Продаж, закупівля» — 32 500 грн, +5%;

«Юриспруденція» — 25 000 грн, +5%;

«Страхування» — 25 975 грн, +4%.

Згідно дослідження, найвищі зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT і на керівні позиції.

Поза цими сферами вищий за середній дохід мають медіабаєри (65 000 грн), брокери (60 000 грн), ортодонти (58 750 грн), ендодонтисти (55 000 грн), водії-міжнародники (55 000 грн), акумуляторники (52 500 грн), рієлтори (52 500 грн), трейдери (52 500 грн).

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