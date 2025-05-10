Пакистан оголосив про початок військової операції проти Індії

Пакистан розпочав військову операцію проти Індії —США втручаються.

Джерело фото: Asim Tanveer/AP

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У ніч на 10 травня Пакистан оголосив про початок військової операції у відповідь на агресію з боку Індії. Про це повідомив уряд Пакистану в соцмережі Х.

«Операція "Баньян Аль-Марсус" розпочалася», - вказали там.

Як пише CNN, Пакистанські військові заявили, що розпочали операцію проти Індії у відповідь на нещодавню «індійську агресію». Назва посилається на вірш Корану та означає «незламна стіна».

За даними CNN, за допомогою пакистанської ракетної системи Fatah-1 було вражено кілька індійських цілей.

Пакистан також заявив, що вразив індійський аеродром Патханкот та базу ВПС Удхампур.

Пакистанські військові заявили, що у відповідь «око за око» вони завдали ударів по індійських авіабазах, які використовувалися для запуску ракет по Пакистану.

У Індії у свою чергу заявили, що «на всі пакистанські атаки Збройні Сили Індії реагують належним чином».

Окрім того відомо, що після початку військової операції проти Індії прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф ініціював термінове засідання Національного командного органу, який відповідає за ядерний арсенал країни.

А згідно з повідомленням Державного департаменту, державний секретар США Марко Рубіо провів розмову з командувачем пакистанської армії Асімом Муніром та запропонував посередництво США.

Рубіо «продовжував закликати обидві сторони знайти шляхи деескалації», йдеться у повідомленні, додаючи, що він запропонував допомогу США «у розпочаті конструктивних переговорів, щоб уникнути майбутніх конфліктів».

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