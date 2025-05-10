Практика судів
  1. У світі

Пакистан оголосив про початок військової операції проти Індії

08:31, 10 травня 2025
Пакистан розпочав військову операцію проти Індії —США втручаються.
Пакистан оголосив про початок військової операції проти Індії
Джерело фото: Asim Tanveer/AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 10 травня Пакистан оголосив про початок військової операції у відповідь на агресію з боку Індії. Про це повідомив уряд Пакистану в соцмережі Х.

«Операція "Баньян Аль-Марсус" розпочалася», - вказали там.

Як пише CNN, Пакистанські військові заявили, що розпочали операцію проти Індії у відповідь на нещодавню «індійську агресію». Назва посилається на вірш Корану та означає «незламна стіна».

За даними CNN, за допомогою пакистанської ракетної системи Fatah-1 було вражено кілька індійських цілей.

Пакистан також заявив, що вразив індійський аеродром Патханкот та базу ВПС Удхампур.

Пакистанські військові заявили, що у відповідь «око за око» вони завдали ударів по індійських авіабазах, які використовувалися для запуску ракет по Пакистану.

У Індії у свою чергу заявили, що «на всі пакистанські атаки Збройні Сили Індії реагують належним чином».

Окрім того відомо, що після початку військової операції проти Індії прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф ініціював термінове засідання Національного командного органу, який відповідає за ядерний арсенал країни.

А згідно з повідомленням Державного департаменту, державний секретар США Марко Рубіо провів розмову з командувачем пакистанської армії Асімом Муніром та запропонував посередництво США.

Рубіо «продовжував закликати обидві сторони знайти шляхи деескалації», йдеться у повідомленні, додаючи, що він запропонував допомогу США «у розпочаті конструктивних переговорів, щоб уникнути майбутніх конфліктів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Індія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спеціалізація кандидатів на посади суддів загальних апеляційних судів при наданні рекомендації враховуватися не буде — ВККС

І криміналісти, і цивілісти будуть в однаковому становищі, однак криміналістів значно більше.

Аудитори констатували, що витік інформації є хронічною проблемою для НАБУ

Як зазначити аудитори НАБУ, витік інформації підриває довіру громадськості до інституцій, незалежно від того, чи відбувається витік з незаконною метою чи з нібито благородною метою, наприклад, надання інформації журналісту-розслідувачу.

Реєстр військовослужбовців з їх персональними даними все ж буде створено – законопроект розглянуть після вето Президента

Комітет з нацбезпеки розглянув пропозиції Володимира Зеленського до законопроекту про створення Реєстру військовослужбовців з їх персональними даними та автоматичну передачу до Міноборони даних про придатність військовозобов’язаних до служби.

Практичний іспит на водія складатимуть лише на автомобілі ТЦС МВС – проект змін МВС

Лише у разі відсутності в ТСЦ МВС транспортного засобу категорії, право на керування транспортним засобом якої особа претендує отримати, практичний іспит буде прийматися на транспортному засобі закладу.

В Офісі Президента пояснили, які зміни передбачені законопроектом про Військового омбудсмена

Закон поширюватиметься на військовослужбовців сил безпеки та сил оборони, військовозобов'язаних і резервістів, членів добровольчих формувань територіальних громад та поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео