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Пакистан объявил о начале военной операции против Индии

08:31, 10 мая 2025
Пакистан начал военную операцию против Индии — США вмешиваются.
Пакистан объявил о начале военной операции против Индии
Источник фото: Asim Tanveer/AP
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В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале военной операции в ответ на агрессию со стороны Индии. Об этом сообщил правительство Пакистана в соцсети Х.

«Операция "Банъян Аль-Марсус" началась», — указано там.

Как пишет CNN, пакистанские военные заявили, что начали операцию против Индии в ответ на недавнюю «индийскую агрессию». Название ссылается на стих Корана и означает «непреодолимая стена».

По данным CNN, с помощью пакистанской ракетной системы Fatah-1 были поражены несколько индийских целей.

Пакистан также заявил, что поразил индийский аэродром Патханкот и базу ВВС Удхампур.

Пакистанские военные заявили, что в ответ «око за око» они нанесли удары по индийским авиабазам, которые использовались для запуска ракет по Пакистану.

В Индии в свою очередь заявили, что «на все пакистанские атаки Вооруженные силы Индии реагируют должным образом».

Кроме того, известно, что после начала военной операции против Индии премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф инициировал срочное заседание Национального командного органа, который отвечает за ядерный арсенал страны.

А согласно сообщению Государственного департамента, государственный секретарь США Марко Рубио провел разговор с командующим пакистанской армией Асимом Муниром и предложил посредничество США.

Рубио «продолжал призывать обе стороны найти пути деэскалации», говорится в сообщении, добавляя, что он предложил помощь США «в начале конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов».

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США Индия

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