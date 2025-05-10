Василий Малюк уволил с должности спецслужбиста СБУ Анатолия Лойфа

После расследования журналистов уволен Анатолий Лойф, который праздновал с охранником владельца подсанкционного «Париматч».

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Руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.

Как пишет «Украинская правда», в пресс-службе СБУ сообщили, что это произошло после журналистского расследования.

«Анатолия Лойфа, руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, уволено с занимаемой должности по решению главы Службы безопасности Украины», — сказано в сообщении.

Ранее журналисты выяснили, что в начале марта несколько сотрудников СБУ, среди которых Лойф, праздновали день рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца попавшей под санкции букмекерской конторы «Париматч» Сергея Портнова.

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