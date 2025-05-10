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Василь Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Анатолія Лойфа

08:12, 10 травня 2025
Після розслідування журналістів звільнено Анатолія Лойфа, який святкував із охоронцем власника підсанкційного «Паріматч».
Василь Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Анатолія Лойфа
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Керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.

Як пише «Українська правда», у пресслужбі СБУ повідомили, що це сталося після розслідування журналістів.

«Анатолія Лойфа, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням голови Служби безпеки України», - сказано у повідомленні.

Раніше журналісти з'ясували, що на початку березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори «Паріматч» Сергія Портнова.

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СБУ

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