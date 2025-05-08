Коваленко: Кремль переживає за свій парад і погрожує запустити Орешник, який вже не полетів

Якщо росіяни щось там зробили, і тепер Орешнік теоретично може полетіти, то Україна буде знати заздалегідь.

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У Кремлі почали лунати заяви про використання Орешніка проти України. Водночас очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зауважив, що Путін забув уточнити, що другий пуск Орешніка взагалі був невдалий.

На питання, чи реальні загрози і коли може бути відомо, що дійсно запускається цей «Орешнік», щоб українці могли підготуватися, Коваленко зазначив, що варто почати з того, що останній пуск, Орешніка був невдалий.

Він вказав, що фактично ракета не полетіла. Це потрібно постійно тримати в голові. І потім ось ця істерія пропагандистська, яку росіяни робили раніше, вона зійшла нанівець.

«Тут вони знову відродила Орешнік тільки тому, що безпрецедентні атаки відбуваються невідомих дронів по Росії, по їхньому ВПК, і вони переживають за свій парад. При тому, що станом на зараз вони самі придумали, що хтось буде атакувати апарат. Ну от чесно, заява України, що ми не можемо гарантувати безпеку, не означає, що ми будемо атакувати. Росіяни самі можуть здійснити провокацію під час параду», - наголосив він.

Водночас Коваленко вказує, що всі такі заяви про Орешнік досить комічно виглядають, тому що всім відомо з фахівців, які займаються займаються цим процесом, що останній пуск був невдалий.



Але він не відкидає, що вони щось там зробили, і тепер Орешнік теоретично десь може полетіти. Але, вказує очільник ЦПД, потрібно людям розуміти одну просту річ – Україна буде знати заздалегідь, за багато годин до пуску, що цей пуск планується, і, відповідно, будуть певні попередження. Ці попередження вже раніше були на певних ресурсах про Капустин Яр, коли існувала загроза пуску, максимально інформаційні майданчики наповнювалися певною інформацією.

«Тобто українці завжди матимуть час вжити заходів для того, щоб бути в безпеці в цей момент. Тому зненацька, навіть якщо їм щось стрельне в голову. Це нікого не застане, будемо говорити таким чином», - наголосив він.

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