Коваленко: Кремль переживает за свой парад и угрожает запустить Орешник, который уже не полетел

Если россияне что-то там сделали, и теперь Орешник теоретически может полететь, то Украина будет знать заранее.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кремле начали звучать заявления об использовании «Орешника» против Украины. В то же время глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Путин забыл уточнить: второй запуск «Орешника» вообще был неудачным.

На вопрос о том, реальны ли угрозы и когда может быть известно, что действительно запускается этот «Орешник», чтобы украинцы могли подготовиться, Коваленко указал, что стоит начать с того, что последний запуск «Орешника» был неудачным.

Он подчеркнул, что фактически ракета не полетела. Это нужно постоянно держать в голове. А вся та пропагандистская истерия, которую россияне разворачивали ранее, сошла на нет.

«Сейчас они снова возродили тему "Орешника" только потому, что происходят беспрецедентные атаки неизвестных дронов по территории России, по их ВПК, и они переживают за свой парад. При этом на данный момент они сами придумали, что кто-то будет атаковать парад. Ну вот честно, заявление Украины, что мы не можем гарантировать безопасность, не означает, что мы будем атаковать. Россияне сами могут устроить провокацию во время парада», — подчеркнул он.

При этом Коваленко отметил, что все такие заявления о «Орешнике» выглядят довольно комично, потому что всем специалистам, занимающимся этим вопросом, известно, что последний запуск был неудачным.

Однако он не исключил, что россияне что-то там доработали, и теперь «Орешник» теоретически может полететь. Но, как отметил глава ЦПД, людям нужно понимать одну простую вещь: Украина будет знать заранее, за много часов до запуска, что этот запуск планируется, и, соответственно, будут определённые предупреждения. Такие предупреждения уже ранее публиковались на определённых ресурсах о Капустином Яре, когда существовала угроза пуска — тогда информационные площадки максимально наполнялись соответствующей информацией.

«То есть украинцы всегда будут иметь время предпринять меры, чтобы быть в безопасности в этот момент. Поэтому внезапно, даже если им что-то стукнет в голову, это никого не застанет врасплох — скажем так», — подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.