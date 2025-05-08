США планируют испытать новое гравитационное оружие в мае

Первый серийный экземпляр гравитационной бомбы B61-13 может быть выпущен в мае, сообщил руководитель NNSA.

Источник фото: Airman 1st Class Seleena Muhammad-Ali/Air Force)

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Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) рассчитывает получить первые образцы новой гравитационной бомбы B61-13 в мае 2025 года. Об этом заявила исполняющая обязанности главы NNSA Тереса Роббинс во время слушаний в Конгрессе США.

По её словам, первый производственный блок гравитационной бомбы B61-13, как ожидается, будет завершён позже в этом месяце. Ее цитирует Defense Daily.

По словам Роббинс, речь идет о новом варианте ядерной бомбы свободного падения B61, разработка которого была одобрена в конце 2023 года.

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