Трамп прокомментировал заявление Вэнса, который заявил, что Россия требует слишком много на переговорах

Трамп отметил, что момент принятия решений приближается, несмотря на то, что ему это не нравится.

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Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что пришло время принимать решения по поводу войны в Украине, но ему это не нравится.

Глава Белого дома прокомментировал заявление Джей Ди Вэнса, который ранее сказал, что Россия требует слишком многого на переговорах.

«Ну, возможно, он прав. Возможно, он что-то знает, потому что я занимался этим и еще некоторыми другими вещами. Но мы подходим к моменту, когда придется принимать определенные решения. Но мне это не нравится», — добавил он.

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