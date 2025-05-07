Трамп прокоментував заяву Венса, який заявив, що Росія на перемовинах вимагає занадто багато

Трамп зазначив, що момент ухвалення рішень наближається, незважаючи на те, що йому це не подобається.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив, що настав час ухвалювати рішення щодо війни в Україні, але йому це не подобається.

Президент США прокоментував заяву Джей Ді Венса, який трохи раніше сказав, що Росія на перемовинах вимагає занадто багато.

«Ну, можливо, він має рацію. Можливо, він знає дещо, бо я займався цим і ще деякими іншими речами. Але ми підходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення. Але мені це не подобається», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.