В Україні оновили функціонал Резерв+: автоматичне продовження відстрочок та спрощення направлень на ВЛК.

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У Резерв+ автоматично продовжили відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн. Про важливе оновлення повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Оновлена дата вже має відображатися в Резерв+ у студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю», - вказала вона.

Водночас посадовиця нагадала, що Уряд ухвалив постанову №560, яка передбачає, що:

У Резерв+ можна буде згенерувати повноцінне направлення самостійно, без електронного підпису керівника ТЦК.

ТЦК більше не відправлятимуть на ВЛК людей з інвалідністю.

Також ми писали, що Уряд змінив перелік документів для надання відстрочки від призову багатодітним батькам. Цією постановою також передбачено, що військовозобов’язані, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною чи своїми батьком або матір’ю, для отримання відстрочки повинні будуть надати документи про отримання компенсації на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду

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