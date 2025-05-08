Синоптики очікують ще одну хвилю холоду з північних напрямків – погода 8 травня

Синоптики попереджають про чергову хвилю похолодання з півночі.

Джерело фото: Associated Press

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Синоптики очікують ще одну хвилю холоду з північних напрямків, найвідчутнішу в північних та більшості західних областей, де вночі на поверхні ґрунту ймовірні заморозки. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Як вказують синоптики, 8 травня на більшості території країни – без опадів у полі дещо підвищеного тиску, лише в Карпатському регіоні та на південному сході, а вночі і на півдні країни, атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі у північних та більшості західних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла. На решті території вночі 6-11°, вдень 15-20°.

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