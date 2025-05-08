Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Суд для вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого зможе користуватися Демографічним реєстром

08:15, 8 травня 2025
Комітет рекомендував прийняти в цілому як закон зміни до КПК.
Суд для вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого зможе користуватися Демографічним реєстром
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти відразу в цілому як закон законопроект 13260, яким пропонується  розширити сферу застосування письмового провадження у КПК – зокрема для «недопущення зловживання правами стороною захисту».

Також ним буде розширено перелік підстав для зупинення судового провадження такою підставою, як проходження військової служби за контрактом. Відповідні зміни пропонуються до статті 335 Кримінального процесуального кодексу.

Крім того, депутати пропонують встановити, що суд з метою вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого може користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру.

Так, у чинні редакції абз. 6 ч. 1 ст. 34 КПК передбачено, що до початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження (крім кримінальних проваджень, що надійшли на розгляд ВАКС) з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження, може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків, а також у разі неможливості здійснювати відповідним судом правосуддя (зокрема, надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру, епідемії, епізоотії, режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях).

Законопроектом пропонується виключити з названої норми уточнення щодо Донецької і Луганської областей, водночас доповнивши дану норму приписом про те, що «суд з метою вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого може користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру».

Як зазначили у ГНЕУ ВР, запропонована норма потребує конкретизації, зокрема:

  • які саме дані Демографічного реєстру можуть використовуватися для вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. Адже відсутність належного правового механізму доступу до відповідних даних може зумовити порушення Закону «Про захист персональних даних»;
  • щодо переліку суб’єктів, які наділені правом ініціювати використання цих даних, а також яким чином ці дані мають бути перевірені, долучені та оцінені судом;
  • в якій формі мають бути дані Демографічного реєстру, якими може користуватися суд. Зокрема, чи достатньо буде електронного доступу до зазначених даних, чи все ж вони повинні бути у формі витягу, довідки тощо.

Нагадаємо, у березні 2023 року повідомлялося, що суди зможуть отримувати інформацію з Демографічного реєстру автоматично, замість очікування 2-3 тижнів поштою.

Інформація щодо місця реєстрації фізичної особи має бути доступною кожному судді на його запит в Електронному кабінеті ЄСІТС. 

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Верховна Рада України законопроект КПК кримінальне провадження

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддів зможуть відряджати безстроково, дозволять повторну участь кандидатам, які провалили іспит, і спростять вимоги до тесту з історії української державності – комітет рекомендував законопроект

Комітет, вочевидь, вирішив перенести до законопроекту про безстрокові відрядження суддів норми з іншого проекту, який депутати не спромоглися внести до порядку денного – стосовно скасування вимоги 75% вірних відповідей на тестуванні з історії української державності і повторної участі кандидатів, які не склали іспит.

Голова Комітету з нацбезпеки Завітневич про перспективу зниження віку мобілізації: «Якщо настане якесь погіршення на фронті – ми будемо вивчати пропозицію Генштабу»

«Все відбувається залежно від ситуації на фронті. Зараз є одна ситуація і є завдання Генерального штабу для всіх складових сил оборони – конкретна цифра по мобілізації. Якщо настане якесь погіршення на фронті – ми будемо, звісно, вивчати пропозицію Генерального штабу, дивитися, вивчати ті цифри, які є», пояснив Завітневич.

Володимир Зеленський вніс законопроект про військового омбудсмена

У законопроекті, серед іншого, прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців.

Президент підписав закон про зміни до КК і КПК щодо запобігання уникненню відповідальності за злочини проти нацбезпеки

Назву розділу Особливої частини Кримінального кодексу «Злочини проти основ національної безпеки України» замінили на «кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України».

Суд для вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого зможе користуватися Демографічним реєстром

Комітет рекомендував прийняти в цілому як закон зміни до КПК.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області