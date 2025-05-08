Суд для вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого зможе користуватися Демографічним реєстром

Комітет рекомендував прийняти в цілому як закон зміни до КПК.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти відразу в цілому як закон законопроект 13260, яким пропонується розширити сферу застосування письмового провадження у КПК – зокрема для «недопущення зловживання правами стороною захисту».

Також ним буде розширено перелік підстав для зупинення судового провадження такою підставою, як проходження військової служби за контрактом. Відповідні зміни пропонуються до статті 335 Кримінального процесуального кодексу.

Крім того, депутати пропонують встановити, що суд з метою вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого може користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру.

Так, у чинні редакції абз. 6 ч. 1 ст. 34 КПК передбачено, що до початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження (крім кримінальних проваджень, що надійшли на розгляд ВАКС) з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження, може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків, а також у разі неможливості здійснювати відповідним судом правосуддя (зокрема, надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру, епідемії, епізоотії, режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях).

Законопроектом пропонується виключити з названої норми уточнення щодо Донецької і Луганської областей, водночас доповнивши дану норму приписом про те, що «суд з метою вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого може користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру».

Як зазначили у ГНЕУ ВР, запропонована норма потребує конкретизації, зокрема:

які саме дані Демографічного реєстру можуть використовуватися для вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. Адже відсутність належного правового механізму доступу до відповідних даних може зумовити порушення Закону «Про захист персональних даних»;

щодо переліку суб’єктів, які наділені правом ініціювати використання цих даних, а також яким чином ці дані мають бути перевірені, долучені та оцінені судом;

в якій формі мають бути дані Демографічного реєстру, якими може користуватися суд. Зокрема, чи достатньо буде електронного доступу до зазначених даних, чи все ж вони повинні бути у формі витягу, довідки тощо.

Нагадаємо, у березні 2023 року повідомлялося, що суди зможуть отримувати інформацію з Демографічного реєстру автоматично, замість очікування 2-3 тижнів поштою.

Інформація щодо місця реєстрації фізичної особи має бути доступною кожному судді на його запит в Електронному кабінеті ЄСІТС.

Автор: Наталя Мамченко

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