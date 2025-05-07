Трамп проголосив 8 травня днем ​​святкування Дня Перемоги у Другій світовій війні — Білий дім

У прокламації він наголосив на прагненні до миру через силу та заявив, що його головною спадщиною має стати миротворчість.

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Президент США Дональд Трамп оголосив День перемоги у Другій світовій війні. У підписаній прокламації йдеться, що 8 травня США відзначатимуть День Перемоги у Другій світовій війні.

«8 травня 1945 року знаменує собою прийняття союзниками безумовної капітуляції Німеччини — початок кінця років довгої, жахливої ​​та жорстокої війни. Мільйони безглуздо втрачених душ служать нагадуванням про те, чому ми повинні прагнути миру через силу. Я залишаюся непохитним відданим ідеї зупинити роки нескінченних іноземних війн та запобігти подальшим втратам життів.

Як я заявив під час своєї інавгураційної промови, ми будемо вимірювати наш успіх не лише виграними битвами, але й війнами, які ми завершимо, — і моєю найпишнішою спадщиною буде спадщина миротворця», - йдеться в прокламації.

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