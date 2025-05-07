Трамп провозгласил 8 мая Днем празднования Победы во Второй мировой войне — Белый дом

В прокламации он отметил стремление к миру через силу и заявил, что его главным наследием должно стать миротворчество.

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Президент США Дональд Трамп объявил День Победы во Второй мировой войне. В подписанной прокламации говорится, что 8 мая Соединенные Штаты будут отмечать День Победы во Второй мировой войне.

«8 мая 1945 года ознаменовало принятие союзниками безоговорочной капитуляции Германии — начало конца долгих, ужасных и жестоких лет войны. Миллионы бессмысленно унесенных жизней служат напоминанием о том, почему мы должны стремиться к миру через силу. Я остаюсь непоколебимым в своей приверженности прекращению нескончаемых зарубежных войн и предотвращению новых человеческих потерь.

Как я заявил во время своей инаугурационной речи, мы будем измерять наш успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы завершим — и моим самым гордым наследием станет наследие миротворца», — говорится в прокламации.

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