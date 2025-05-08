Должникам станет сложнее продать имущество – Рада рассмотрит законопроект о цифровизации исполнительного производства

Парламентский Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект 9363 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно цифровизации исполнительного производства». Законопроект был внесен еще в июне 2023 года.
Он направлен на модернизацию и цифровизацию некоторых этапов исполнительного производства и оптимизацию процессов обращения взыскания на имущество должника.
Предусматривается:
Как писала «Судебно-юридическая газета», в ноябре 2024 года Верховная Рада приняла в первом чтении этот законопроект 9363, которым, в частности, предлагается упростить процедуру снятия ареста с банковских счетов должников.
Так, будет установлено, что снятие ареста будет происходить автоматически после поступления на соответствующий счет государственной исполнительной службы суммы, подлежащей взысканию.
Вместе с тем, на данный момент поправки, которые комитет внес ко второму чтению, еще не опубликованы, а ими суть проекта могла быть изменена.
Автор: Наталя Мамченко
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