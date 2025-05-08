Должникам станет сложнее продать имущество – Рада рассмотрит законопроект о цифровизации исполнительного производства

Комитет рекомендовал принять в целом законопроект, который предусматривает внедрение взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами с целью недопущения отчуждения должником имущества.

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Парламентский Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект 9363 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно цифровизации исполнительного производства». Законопроект был внесен еще в июне 2023 года.

Он направлен на модернизацию и цифровизацию некоторых этапов исполнительного производства и оптимизацию процессов обращения взыскания на имущество должника.

Предусматривается:

расширение функционала системы исполнительного производства, в частности, относительно взаимодействия исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими предоставителями платежных услуг и т.д.;

внедрение взаимодействия между Единым реестром должников (как составной части системы) и другими реестрами с целью недопущения отчуждения должником имущества;

возможность формирования справки о наличии или отсутствии сведений о лице в Едином реестре должников, в том числе с наложенной квалифицированной электронной подписью администратора системы, по форме, установленной Министерством юстиции Украины;

осуществление автоматизированного ареста средств, внедрение автоматизированного взаимодействия системы с системой депозитарного учета ценных бумаг и т.д.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в ноябре 2024 года Верховная Рада приняла в первом чтении этот законопроект 9363, которым, в частности, предлагается упростить процедуру снятия ареста с банковских счетов должников.

Так, будет установлено, что снятие ареста будет происходить автоматически после поступления на соответствующий счет государственной исполнительной службы суммы, подлежащей взысканию.

Вместе с тем, на данный момент поправки, которые комитет внес ко второму чтению, еще не опубликованы, а ими суть проекта могла быть изменена.

Автор: Наталя Мамченко

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