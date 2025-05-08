Президент подписал закон об изменениях в УК и УПК относительно предотвращения уклонения от ответственности за преступления против нацбезопасности

Название раздела Особенной части Уголовного кодекса «Преступления против основ национальной безопасности Украины» заменили на «уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины».

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Президент Владимир Зеленский подписал закон №4268-IX о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно предотвращения случаев уклонения от уголовной ответственности лиц, совершивших уголовные правонарушения против основ национальной безопасности. Речь идет о принятом Радой законопроекте 11517.

Как указывали авторы законопроекта-депутаты, законом от 3 марта 2022 года 2108-IX УК дополнен статьей 111-1 (Колаборационная деятельность). Действующие редакции ч. 1 и ч. 2 статьи 111-1 в части основного вида наказания предусматривают лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

В соответствии с правилами классификации уголовных правонарушений, если за предусмотренное УК деяние предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более 3000 НМДГ или иное наказание, не связанное с лишением свободы, такое уголовное преступление является уголовным проступком.

Учитывая, что статья 111-1 УК действующей редакции является частью раздела I «Преступления против основ национальной безопасности Украины» Особой части УК, название раздела требует внесения технических изменений.

В связи с этим, требуют внесения изменений положения статьи 49 (Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности), в которой действующей редакцией ч. 5 предусмотрено, что давность не применяется в случае совершения преступлений против основ национальной безопасности предусмотренных, среди остальных, статьей 111-1 УК.

А также нужны изменения в нормы статьи 297-1 УПК, которые определяют общие положения специального досудебного расследования.

Так, правовые нормы части второй настоящей статьи определяют перечень преступлений по статьям УК, в отношении которых на основании определения следственного судьи осуществляется специальное досудебное расследование.

В то же время указанный перечень предусматривает осуществление специального досудебного расследования, среди других статей, в статье 111-1, где части первая и вторая, а также статьи 445 (Незаконное использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла) УК, являющихся уголовными проступками.

Следовательно, нормы части второй статьи 297-1 УПК в редакции законопроекта должны предусматривать осуществление специального досудебного расследования по определенным уголовным правонарушениям.

Итак, внесены следующие изменения:

- название раздела I Особой части УК «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ» заменили на «УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ»;

- в части пятой статьи 49 УК слово «преступлений» заменили словами «уголовных правонарушений»;

- в части второй статьи 297-1 УПК слово «преступлений» заменили словами «уголовных правонарушений».

Автор: Наталя Мамченко

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